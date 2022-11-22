Російські окупанти здійснили майже 15 обстрілів території України з РСЗВ – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом поточної доби здійснили майже 15 обстрілів позицій українських захисників та населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

"Російська Федерація продовжує збройну агресію проти нашої держави. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що з метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог переміщає особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій.

У свою чергу авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала двох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

У Генштабі повідомляють, що на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Уточнюється, що Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору Білорусі.

На сіверському напрямку ворог здійснив обстріл із реактивних систем залпового вогню в районі населеного пункту Кустиного Сумської області.

На слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріл позицій українських військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

На куп'янському та лиманському напрямках противник веде оборону та обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині.

На бахмутському та авдіївському напрямах противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріл із танків та артилерії різних типів районів населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог здійснив обстріл позицій Сил оборони України з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько десяти населених пунктів, зокрема Оріхів Запорізької області.

На криворізькому та херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійського обстрілу позицій українських військ та населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Застосовував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області, а також Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

"У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти", - наголошують у відомстві.

Там додають, що у тимчасово окуповане місто Дебальцеве Донецької області, з метою нарощування угруповання військ, переміщено окремі підрозділи з території Чеченської Республіки та зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Окрім того, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів у районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.