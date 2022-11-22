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16:49 22.11.2022

Правоохоронці внесли до ЄРДР відомості за фактом скоєння російськими військовими віроломства у зв'язку з відкриттям вогню по ЗСУ під час імітації здачі в полон

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Правоохоронці внесли до ЄРДР відомості за фактом скоєння російськими військовими віроломства у зв'язку з відкриттям вогню по ЗСУ під час імітації здачі в полон

Луганська обласна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості за фактом скоєння військовослужбовцями ЗС РФ віроломства, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генерального прокурора.

Порушено кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

"За результатами моніторингу ЗМІ стало відомо, що в с. Макіївці Луганської області російські військові, імітуючи здачу в полон до військовослужбовців ЗСУ, відкрили вогонь по українських захисниках. Такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом", - повідомили правоохоронці.

Під час досудового розслідування буде вжито заходів щодо встановлення всіх обставин цієї події, а також надано правову оцінку всім його учасникам.

Теги: #генпрокуратура #полонені #єрдр

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