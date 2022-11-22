Окупанти втратили за добу в Україні близько 400 військових та 12 артсистем – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 400 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 22 листопада, сягнули близько 85 тис. осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 3 танки і 5 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2895 та 5827 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 12 артилерійських систем окупантів, 2 реактивні системи залпового вогню та 15 одиниць автомобільної техніки (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами).

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1882 артилерійські системи, 395 РСЗВ, 209 засобів протиповітряної оборони, 4393 автомобілі та автоцистерни, 161 одиницю спецтехніки та 16 суден. Знищено 278 літаків та 261 гелікоптер, збито 1537 безпілотників та 480 крилатих ракет.

Найбільших втрат противник зазнав на лиманському та бахмутському напрямах.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.