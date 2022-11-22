CБУ проводить контррозвідувальні заходи у Києво-Печерській лаврі для недопущення її використання як осередку "руского міру"

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи на території Києво-Печерської лаври для недопущення її використання як осередку "руского міру", повідомляє пресцентр спецслужби.

"Ці заходи проходять спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в рамках системної роботи СБУ щодо протидії вибуховій діяльності російських спецслужб в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо у місцях великого скупчення громадян.

Отже, зазначені заходи проводяться для недопущення використання лаври як осередку "русского мира", перевірки даних щодо використання приміщень УПЦ для приховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо, гарантування безпеки населення від провокацій і терористичних актів.

Правоохоронці здійснюють огляд території та приміщень лаври для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території лаври щодо їх причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.