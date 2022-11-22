Події

05:48 22.11.2022

Людям і бізнесу треба бути дуже ощадливими у споживанні електрики

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Людям і бізнесу треба бути дуже ощадливими у споживанні електрики

Системна шкода українській енергетиці настільки велика, що всім людям і бізнесу треба бути дуже ощадливими, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

"Системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що всім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими і розносити споживання по годинах", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що "сьогодні нашим енергетикам довелося застосувати не тільки стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові. Це викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити у цей час".

"Тому хочу зараз звернутися до всіх представників обласної влади та місцевих громад: будь ласка, не припиняйте комунікацію щодо раціонального споживання електрики. Звичайно, енергетики, комунальники, рятувальники та всі, хто залучений, працюють по максимуму", - сказав він.

Цього вечора, сказав також Зеленський, "особливо складна ситуація у Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах".

"Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів з дня у день, і особливо в пікові години споживання, намагайтеся обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже ощадливий підхід і в публічних місцях", - наголосив президент.

Теги: #електрика #зеленський

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