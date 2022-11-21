Події

19:18 21.11.2022

Рутина російських звірств більше не цікава? - Подоляк про відсутність реакції ООН на обстріл Херсона

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Рутина російських звірств більше не цікава? - Подоляк про відсутність реакції ООН на обстріл Херсона

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав системний обстріл Херсона "масштабним воєнним злочином" і поцікавився реакцією на це Ради ООН з прав людини.

"Росія почала системно обстрілювати Херсон з лівого берега. Жодної військової логіки - просто хочуть помститися місцевим, не дати людям життя. Це масштабний воєнний злочин у прямому ефірі. Хтось вже бачив заяви Ради ООН з прав людини? Чи рутина російських звірств більше не цікава?" - написав він у твіттері у понеділок.

 

Теги: #світ #реакція #обстріл

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