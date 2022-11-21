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18:33 21.11.2022

Окупанти завдали 1 авіа- та 2 ракетних ударів, понад 10 разів обстріляли територію України з РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали 1 авіа- та 2 ракетних ударів, понад 10 разів обстріляли територію України з РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

 Російські окупанти за цю добу завдали одного авіаційного, двох ракетних ударів і здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ уздовж лінії зіткнення, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об'єктах промисловості. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони, здійснює обладнання в інженерному плані лінії оборони, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Веде повітряну розвідку", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка.

На слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.

На куп'янському та лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Котлярівка, Табаївка, Піщане та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка в Луганській області, Ямполівка, Торське та Берестове Донецької області.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах, обстрілює з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії об'єкти в районах 21 населеного пункту, зокрема Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар'їнка та Первомайське Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог обороняється, обстріляв українські позиції з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ. Від артилерійського вогню противника постраждали райони дев’яти населених пунктів.

На криворізькому та херсонському напрямах окупанти створюють ешелоновану систему оборони, удосконалюють фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняють артилерійських обстрілів позицій українських військ і населених пунктів на правому березі р. Дніпра. Вогонь відкривали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

На волинському, поліському та сіверському напрямах обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ, розповіли в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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