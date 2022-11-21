Події

18:27 21.11.2022

Генштаб ЗСУ: за добу було завдано ударів по пункту управління, складу ПММ та двох місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

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Генштаб ЗСУ: за добу було завдано ударів по пункту управління, складу ПММ та двох місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

 Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у понеділок.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони, у свою чергу, вразили пункт управління, склад паливо-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, йдеться у повідомленні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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