Будівля СБУ в Херсоні може бути підірвана через неможливість виконати її повне розмінування - депутат облради

Будівля Служби безпеки України в Херсоні може бути підірвана через неможливість здійснити її повне розмінування, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Є повідомлення від ДСНС, що сьогодні все-таки буде ухвалено вимушене рішення про підрив будівлі Служби безпеки України, як це сталося з будівлею Національної поліції", - розповів Хлань на онлайн-брифінгу в медіацентрі "Україна" (Київ) у понеділок.

За словами депутата, російські окупанти залишили в будівлі СБУ таку кількість мін, що немає змоги виконати її повне розмінування.