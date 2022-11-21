Події

11:07 21.11.2022

Затримано жителя Слов'янська, який передавав ворогові інформацію про ЗСУ

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Затримано і заарештовано жителя Слов'янська Донецької області, який передавав ворогові інформацію про ЗСУ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок у телеграм-каналі зазначено, що житель Слов'янська "зливав" через месенджер позиції Збройних сил України. "За даними слідства, у листопаді 2022 року чоловік із власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу, автотранспорту і військової техніки Збройних сил України. Також він передав інформацію щодо розміщення блокпоста на території міста", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, інформатора затримано, йому повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - зазначено в повідомленні.

Теги: #словянськ #зрадник

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