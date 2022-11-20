До Херсона прибули генератори, ковдри та зимовий одяг від ЮНІСЕФ - голова обладміністрації

Гуманітарний конвой від дитячого фонду організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) прибув до Херсона 19 листопада, повідомив голова Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У місто доставили необхідні для городян речі: 3600 гігієнічних наборів; 5000 ковдр; 2 генератори потужністю 35-40 кВт; питну водау; 1500 комплектів зимового дитячого одягу", - написав Янушевич в телеграм-каналі в неділю.

За його словами, ще понад 80 тонн допомоги надійшло Херсону від інших благодійних та волонтерських організацій.