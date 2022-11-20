Події

16:36 20.11.2022

До Херсона прибули генератори, ковдри та зимовий одяг від ЮНІСЕФ - голова обладміністрації

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Гуманітарний конвой від дитячого фонду організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) прибув до Херсона 19 листопада, повідомив голова Херсонської обласної Військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У місто доставили необхідні для городян речі: 3600 гігієнічних наборів; 5000 ковдр; 2 генератори потужністю 35-40 кВт; питну водау; 1500 комплектів зимового дитячого одягу", - написав Янушевич в телеграм-каналі в неділю.

За його словами, ще понад 80 тонн допомоги надійшло Херсону від інших благодійних та волонтерських організацій.

 

Теги: #херсон #юнисеф

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