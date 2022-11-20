За добу ЗСУ знищили 330 осіб особового складу армії агресора - Генштаб

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 84 210 людей особового складу, 2 886 танків, 278 літаків, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.11 орієнтовно становлять особового складу – близько 84210 (+330) людей ліквідовано, танків ‒ 2886 (+1) од, бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од, артилерійських систем – 1868 (+1) од, РСЗВ – 393 (+0) од, засобів ППО ‒ 209 (+0) од, літаків - 278 (+0) од, вертольотів – 261 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1), крилатих ракет ‒ 480 (+0), кораблів / катерів ‒ 16 (+0) од, автомобільної техніки і автоцистерн – 4371 (+3) од, спеціальної техніки ‒ 161 (+0)", - йдеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Зазначається, що дані уточнюються.