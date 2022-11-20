Події

07:10 20.11.2022

П'ять суден доправлять українське продовольство до Китаю, Південної Кореї, Єгипту та Бельгії

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П'ять суден доправлять українське продовольство до Китаю, Південної Кореї, Єгипту та Бельгії

Спільний координаційний центр (СКЦ) поновив у суботу навігаційне керівництво у зв'язку із продовженням "зернової угоди" до 18 березня 2023 року.

"Сьогодні СКЦ продовжив дію свого навігаційного керівництва для функціонування морського гуманітарного коридору на новий період, встановлений у рамках Чорноморської зернової ініціативи. Воно містить розширений огляд у районах якірної стоянки в Мармуровому морі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "нове керівництво, видане турецькою владою, набуло чинності сьогодні, 19 листопада, і діятиме до 18 березня 2023 року".

Упродовж суботи з українських портів вийшли п'ять суховантажних суден, вони перевозять загалом 244 143 тонни зерна та іншого продовольства в рамках ініціативи.

Два судна Captain Adams (62 тис. тонн кукурудзи) та Tasos (65 тис. тонн пшениці) прямують до Республіки Корея. Судно Panagia Kanala доставить до Бельгії 44,9 тис. тонн ріпаку. Суховантаж Odysseus N перевезе до Китаю 62 843 тонни соняшникового шроту. Судно Annabella переправить до Єгипту 9,4 тис. тонн соєвих бобів.

СКЦ також повідомляє, що 70 суден очікують дозволу, щоб зайти у порти України, а також 26 завантажених суден готуються до огляду в турецьких територіальних водах.

"Станом на 19 листопада загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 11 489 106 тонн. Загалом нині було дозволено рух 954 суден: 474 на прибуття в українські порти та 480 - на вихід із них", - наголосили у СЦК.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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