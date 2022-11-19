Події

20:26 19.11.2022

Прикордонники України та Молдови відновили патрулювання на ділянці кордону

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Прикордонники України та Молдови відновили патрулювання на ділянці кордону

На ділянці українсько-молдовського державного кордону прикордонники відновили спільні патрулювання, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Прикордонники Ізмаїльського загону відновили спільні заходи щодо охорони державного кордону з підрозділами Регіонального управління "Південь" Прикордонної поліції Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у суботу.

Наголошується, що на українсько-молдовському кордоні було проведено 10 таких патрулювань.

"(…) Зазначені заходи на ділянці Ізмаїльського загону проводяться з липня 2012 року, згідно з міжурядовою Угодою та міжвідомчим протоколом про спільне патрулювання українсько-молдовського державного кордону. Однак через широкомасштабне вторгнення російської федерації на територію України вони не проводилися", йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #молдова #кордон #патрулювання

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