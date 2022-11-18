Події

22:10 18.11.2022

На деокупованих територіях Херсонщини знаходять нові катівні, у яких тримали навіть підлітків

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На деокупованих територіях Херсонщини знаходять нові катівні, у яких тримали навіть підлітків

На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області виявляють дедалі більше фактів знущань над місцевими жителями з боку загарбників, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, жителі Херсонщини піддавалися більш жорстоким тортурам, зокрема чоловіки і жінки, які утримувалися окупантами, разом утримувалися в камерах, чого не було в катівнях, виявлених в інших регіонах.

"Катування, побиття, сексуальне насильство, але чоловіків і жінок разом - не тримали. При тому їх не випускали тижнями", - написав Лубінець на фейсбук-сторінці в п'ятницю.

Він також повідомив, що на Херсонщині також були вперше виявлені камери, де утримувалися підлітки.

"В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків", - наголосив омбудсмен.

Лубінець додав, що зазначені факти є "найбільш грубими та цинічними проявами порушень Женевських конвенцій".

 

Теги: #херсонська_область #катівня

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