На деокупованих територіях Херсонщини знаходять нові катівні, у яких тримали навіть підлітків

На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області виявляють дедалі більше фактів знущань над місцевими жителями з боку загарбників, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, жителі Херсонщини піддавалися більш жорстоким тортурам, зокрема чоловіки і жінки, які утримувалися окупантами, разом утримувалися в камерах, чого не було в катівнях, виявлених в інших регіонах.

"Катування, побиття, сексуальне насильство, але чоловіків і жінок разом - не тримали. При тому їх не випускали тижнями", - написав Лубінець на фейсбук-сторінці в п'ятницю.

Він також повідомив, що на Херсонщині також були вперше виявлені камери, де утримувалися підлітки.

"В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків", - наголосив омбудсмен.

Лубінець додав, що зазначені факти є "найбільш грубими та цинічними проявами порушень Женевських конвенцій".