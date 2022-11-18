Без електрики в четвер увечері залишаються 10 млн українців

Без електрики станом на вечір четверга залишаються понад 10 млн українців, сказав у відеозверненні в четвер увечері президент України Володимир Зеленський.

"Увесь день триває ліквідація наслідків чергової ракетної атаки проти України. Знов аварійні відключення світла. Станом на цей час понад 10 млн українців без електрики", - сказав він, зазначивши, що "найбільше - у Вінницькій області, на Одещині, Сумщині, у Києві".

"Робимо все, щоб нормалізувати постачання", - сказав він.

За його словами, "в Дніпрі десятки людей поранені внаслідок ракетного удару. В Запоріжжі триває розбір завалів житлового будинку, який був знищений російським обстрілом цієї ночі. Попередньо загинули сім людей, на жаль, ця кількість може збільшитися".

Тільки за першу половину сьогоднішнього дня нашим силам оборони вдалося збити шість російських крилатих ракет і п'ять "Шахедів", сказав президент, додавши, що, "на жаль, не всі, які були запущені терористами".

"Знову і знову повторюємо нашим партнерам, що лише повний захист українського неба убереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії і точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни", - сказав Зеленський.

"Не до тієї пропаганди, яка звучить із Кремля, про нібито готовність до переговорів, щоб виграти трохи часу і зібратися з силами для нових ударів", - зазначив він.