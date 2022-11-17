Події

14:54 17.11.2022

Суд у Нідерландах почав оголошувати рішення у справі про збитий МН17

1 хв читати
Суд у Нідерландах почав оголошувати рішення у справі про збитий МН17

Окружний суд Гааги почав оголошувати рішення у справі про збитий 17 липня 2014 року в небі над українським Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура.

Рішення зачитує головуючий суддя Гендрік Стейнгаус.

У залі перебувають представники обвинувачення, захисту одного із обвинувачених – Олега Пулатова, рідні та близькі загиблих, представники засобів масової інформації.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в суді, загалом на засідання отримали акредитацію близько 250 представників ЗМІ, також, крім зали, в якій безпосередньо оголошують рішення, родичі жертв стежать за засіданням у сусідніх залах – на засідання прибуло близько 400 осіб із різних країн.

Очікується, що оголошення триватиме близько двох годин.

Теги: #суд #мн17

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:37 17.11.2022
Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

17:09 17.11.2022
Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

16:30 17.11.2022
Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

08:18 17.11.2022
У Нідерландах оголосять рішення у справі про збитий МН17

У Нідерландах оголосять рішення у справі про збитий МН17

18:55 16.11.2022
Скільки часу займе оголошення рішення нідерландським судом у справі про збитий МН17 - невідомо, його можна буде оскаржити

Скільки часу займе оголошення рішення нідерландським судом у справі про збитий МН17 - невідомо, його можна буде оскаржити

07:42 12.11.2022
Справа про недбалість групи харківських митників, через яку в Україну ввозився російський метанол під виглядом розчинника для фарб, направлена до суду

Справа про недбалість групи харківських митників, через яку в Україну ввозився російський метанол під виглядом розчинника для фарб, направлена до суду

20:09 10.11.2022
ВАКС збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА майже до 10 млн грн

ВАКС збільшив заставу ексголові Полтавської ОДА майже до 10 млн грн

14:34 09.11.2022
Ексголова НБУ заявляє про відмову суду дозволити йому присутність на засіданні щодо тримання його під вартою

Ексголова НБУ заявляє про відмову суду дозволити йому присутність на засіданні щодо тримання його під вартою

07:18 09.11.2022
Прокуратура направила до суду обвинувачення проти 34-річного черкащанина за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

Прокуратура направила до суду обвинувачення проти 34-річного черкащанина за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації

14:14 02.11.2022
В Україні судитимуть чеченських командирів підрозділів російської армії, які організували вторгнення до Київської області

В Україні судитимуть чеченських командирів підрозділів російської армії, які організували вторгнення до Київської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

Лубінець про катування в окупованому Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

На місце події у Пшеводуві допустили українських експертів, заявляють у канцелярії президента Польщі

ОСТАННЄ

Лубінець про катування в окупованому Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

Зеленський підписав указ про призначення ексгенпрокурора Венедіктової послом України у Швейцарії

Зеленський про рішення суду в Гаазі: Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися і замовники, тому що безкарність веде до нових злочинів

На місці руйнування житлового будинку у Вільнянську розібрано вже близько 70 тонн залишків конструкцій, з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих

У Львівській ОТГ за добу госпіталізували 9 осіб з отруєнням чадним газом

Електрика в Херсон піде лише за два-три тижні через високу щільність мінування – виконавчий директор ДТЕК

САП повідомила про підозру депутату Волинцю, який не задекларував майно на 1,7 млн грн

На місце події у Пшеводуві допустили українських експертів, заявляють у канцелярії президента Польщі

Кількість постраждалих унаслідок удару по Дніпру зросла до 23 осіб – голова ОВА

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR55 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА