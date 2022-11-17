Суд у Нідерландах почав оголошувати рішення у справі про збитий МН17

Окружний суд Гааги почав оголошувати рішення у справі про збитий 17 липня 2014 року в небі над українським Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура.

Рішення зачитує головуючий суддя Гендрік Стейнгаус.

У залі перебувають представники обвинувачення, захисту одного із обвинувачених – Олега Пулатова, рідні та близькі загиблих, представники засобів масової інформації.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в суді, загалом на засідання отримали акредитацію близько 250 представників ЗМІ, також, крім зали, в якій безпосередньо оголошують рішення, родичі жертв стежать за засіданням у сусідніх залах – на засідання прибуло близько 400 осіб із різних країн.

Очікується, що оголошення триватиме близько двох годин.