Події

11:03 17.11.2022

Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 8 - мер

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Кількість постраждалих від удару по Дніпру зросла до 8 - мер

Вісім людей постраждали внаслідок ракетного удару російських окупантів по м. Дніпро, включаючи підлітка, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Можу сказати лише одне. На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо, вже троє людей, включаючи дитину 15 років. UPD: вже вісім", - написав Філатов у фейсбуці у четвер.

Раніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по Дніпру в четвер постраждали п'ятеро людей, включаючи 15-річну дівчинку. "Усі у лікарні у стані середньої важкості", - написав він у телеграмі.

Резніченко уточнив, що ракети влучили у промислове підприємство, розпочалася сильна пожежа. Також пошкоджено житлові будинки поряд.

Теги: #дніпро #поранені

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