Події

16:48 16.11.2022

Рада звернулася до парламентів світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

1 хв читати
Рада звернулася до парламентів світу визнати Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

Верховна Рада звернулася до парламентів держав світу щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

За відповідну постанову №8199 проголосували 310 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту постанови, Голодомор 1932-1933 років забрав мільйони людських життів, мільйони людей загинули від жахливої смерті внаслідок злочинної політики і тоталітарного режиму, коли кораблі, завантажені українським зерном, виходили з українських портів.

У документі наголошується, що наразі, коли Україна знову страждає від агресії з боку Російської Федерації, коли відбуваються масові порушення прав і свобод громадян України, важливо згадати уроки історії.

"Особливо необхідною за нинішніх умов для України є підтримка демократичних держав світу, зокрема визнання ними геноцидом українського народу Голодомору 1932-1933 років", - йдеться в пояснювальній записці.

Теги: #рада #голодомор #парламенти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 16.11.2022
Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

16:14 16.11.2022
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб

Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб

06:36 16.11.2022
Прем'єр Угорщини скликав засідання ради оборони через зупинення нафтопроводу "Дружба"

Прем'єр Угорщини скликав засідання ради оборони через зупинення нафтопроводу "Дружба"

09:01 15.11.2022
Міністри оборони країн ЄС обговорять місію з підготовки українських військових та оборонні можливості союзу

Міністри оборони країн ЄС обговорять місію з підготовки українських військових та оборонні можливості союзу

19:50 14.11.2022
Фінкомітет Ради підтримав призначення ексзаступника голови Ощадбанку Барсукова кандидатом у члени Ради НБУ – Гетманцев

Фінкомітет Ради підтримав призначення ексзаступника голови Ощадбанку Барсукова кандидатом у члени Ради НБУ – Гетманцев

06:49 14.11.2022
Голови МЗС країн ЄС обговорять війну в Україні та ухвалять антиіранські санкції

Голови МЗС країн ЄС обговорять війну в Україні та ухвалять антиіранські санкції

12:12 13.11.2022
Рада планує закликати партнерів виключити Росію з G20 - нардеп Железняк

Рада планує закликати партнерів виключити Росію з G20 - нардеп Железняк

07:02 09.11.2022
Оприлюднено тексти законопроєктів про затвердження указів президента про продовження дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації

Оприлюднено тексти законопроєктів про затвердження указів президента про продовження дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації

10:43 04.11.2022
ВР відклала розгляд законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему - нардеп Железняк

ВР відклала розгляд законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему - нардеп Железняк

15:03 03.11.2022
Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не сумнівається, що ракета, яка впала у Польщі, не була українською

Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 діб

Столтенберг: Немає ознак того, що була навмисна атака на територію НАТО, як і того, що РФ готує таку атаку

Унаслідок ворожих ракетних ударів у Київській області загинула жінка, троє людей поранені

ОСТАННЄ

Зеленський не сумнівається, що ракета, яка впала у Польщі, не була українською

Рада надала Кабміну право визначати дати початку та закінчення тимчасової окупації

Рада скасувала Угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію, Румунію та Болгарію до Шенгенської зони

Окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, місцева мешканка загинула, правоохоронця поранено

Рада повернула Новоград-Волинському історичну назву - Звягель

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейс "Київ-Ізюм"

План відновлення ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС мають намір схвалити у січні на конференції у Варшаві – "Енергоатом"

Рада ратифікувала меморандум про співпрацю у рамках програми НАТО

Бюджетний комітет рекомендував ВР звільнити голову Рахункової палати Пацкана

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА