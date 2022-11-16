Події

16:23 16.11.2022

Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

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Рада закликала партнерів виключити Росію зі складу G20

Верховна Рада України звернулася до держав Групи двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації з її складу.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8203 підтримали 310 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Українські парламентарі пропонують виключити Росію зі складу G20 як таку, що не відповідає її цілям і принципам, а також засудити терористичні дії РФ, спрямовані на знищення Української держави, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.

Водночас звернення містить заклик посилити санкційний тиск на РФ, щоб зупинити війну і глобальну світову кризу, створену державою-агресором.

Окрім того, ВР закликає G20 суттєво наростити економічну, фінансову допомогу та допомогу у сфері безпеки для України, яка дасть змогу прискорити перемогу Української держави в оборонній війні проти Росії та повернути стабільність і безпеку у світі.

Парламентарі також пропонують закликати країни Групи двадцяти підтримати прагнення України, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи для безперешкодного забезпечення постачання продовольства до держав, населення яких страждає від голоду.

Водночас парламент рішуче закликає Росію припинити злочин агресії проти України, вивівши підрозділи збройних сил та інших підконтрольних державі-агресору незаконних військових формувань та поважати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів.

 

Теги: #рада #g20 #росія

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