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12:51 14.11.2022

Україна потребує орієнтовно 200 об'єктів із переробки твердих побутових відходів – глава Мінприроди

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Україна потребує орієнтовно 200 об'єктів із переробки твердих побутових відходів – глава Мінприроди

Україні необхідно збудувати близько 200 об'єктів із переробки твердих побутових відходів (ТПВ), вважає міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"За нашими підрахунками, в Україні має бути орієнтовно 200 таких об'єктів з переробки ТПВ. Це у жодному разі не про спалювання, це про принцип ієрархії управління відходами та принцип кругової економіки. Останній крок – поховання", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що з ухваленням закону про управління відходами Україна фактично відкрили кордони для іноземних інвесторів.

"Ми виконали всі умови, які кілька років блокували залучення інвестицій у сміттєпереробну галузь. Завдяки закону, європейським правилам, ми вже спілкуємося через посольства різних країн із тим, що Україна відкрита у цьому питанні", – зазначив він.

За його словами, у міністерстві вже створюють картку інвестиційних кейсів.

При цьому він пояснив, що зараз Мінприроди разом із Мінфіном пропрацювали, як допомогти громадам Київської області отримати кредити Європейського інвестиційного банку на створення сміттєпереробного комплексу.

"Як пілотний проєкт ми вже підписали відповідний меморандум і ведемо дуже плідну роботу з Київською ОВА. До цієї ініціативи приєдналися мери Фастова, Броварів, Борисполя. Це дорогі проєкти, мають значний період окупності, але ми хочемо допомогти цим громадам отримати кредити ЄІБ. У співпраці з Мінфіном ми пропрацювали, як це можна зробити", – наголосив міністр.

Водночас він зазначив, що "сьогодні вже є певні додаткові ініціативи від інших голів ОВА".

"Ми нікому не відмовляємо, хочемо показати, що навіть під час війни відновлювати та модернізувати систему управління відходами – це реальність. І ми не боїмося цих "орків". І саме процес розвитку – найкраща відповідь агресору на його дії", – наголосив глава Мінприроди.

Як повідомлялося, сміттєпереробний кластер потужністю 470 тис. тонн відходів на рік з'явиться на Київщині, орієнтовний бюджет проєкту - $117 млн.

За даними пресслужби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, це перший великий проєкт, який реалізується в рамках реформи управління відходами в Україні. Він передбачає будівництво двох нових сміттєпереробних заводів для кластерного вирішення проблем з відходами одразу трьох громад – Бориспільської, Броварської та Фастівської. Обидва комплекси зможуть переробляти 470 тис. тонн відходів на рік.

Теги: #стрілець #тпв

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