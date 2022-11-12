Події

19:06 12.11.2022

Дисципліна російських солдатів погіршується, окупанти запровадили в Генічеську "сухий закон"

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Дисципліна російських солдатів погіршується, окупанти запровадили в Генічеську "сухий закон"

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області погіршується морально-психологічний стан та дисципліна російських солдатів, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У населеному пункті Генічеськ запроваджено "сухий закон", окупаційна влада вилучила та вивезла спиртні напої зі складів, магазинів, ресторанів та інших місць громадського харчування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією Генштабу, російське військово-політичне керівництво не зупиняє спроб інтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до правового простору РФ.

"Так, з 11 листопада, на цій території припиняється видача документів самопроголошених територіальних утворень, зокрема, за участю в бойових діях. Командуванню 1-го та 2-го армійських Південного військового округу збройних сил Росії надано розпорядження про централізований переказ грошових розрахунків з особистим складом у фінансові установи і на банківські картки Російської Федерації. Військовослужбовцям цих підрозділів запропоновано продовжити службу на контрактній основі за російським законодавством. Разом із тим, ці особи висловлюють побоювання з приводу ануляції документів і пільг, призначених фейковими республіками, у разі відмови від нового контракту, - повідомляється у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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