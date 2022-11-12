Події

11:48 12.11.2022

Ворог вів інтенсивні обстріли Вугледара, пошкоджено 4 житлових будинки, у Лиманській громаді за добу 40 "прильотів"

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Ворог вів інтенсивні обстріли Вугледара, пошкоджено 4 житлових будинки, у Лиманській громаді за добу 40 "прильотів"

Ворог вів інтенсивні обстріли Вугледара, пошкоджено 4 житлових будинки та адміністративну будівлю, у Лиманській громаді також тривають масові обстріли, за добу 40 "прильотів", повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Волноваському напрямку росіяни вели інтенсивні обстріли Вугледара - пошкодили 4 житлових будинки та адмінбудівлю. На території громади були прильоти по околицях Пречистівки, Новоукраїнки та Водяного", - написав він у соцмережі.

На Донецькому напрямку були поодинокі обстріли по Авдіївці та по Очеретинській громаді. Інформація про постраждалих не надходила.

"На Лисичанському напрямку тривають масові обстріли Торського та Зарічного в Лиманській громаді - за попередню добу було понад 40 прильотів. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюємо", - повідомив Кириленко.

На Горлівському напрямку троє цивільних дістали поранень у Бахмуті. У Роздолівці Соледарської громади пошкоджено вісім приватних будинків.

Теги: #обстріл #донецька_область

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