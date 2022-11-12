Події

07:13 12.11.2022

Окупанти використовують будівлі релігійних та освітніх закладів для розміщення військової техніки на окупованих територіях

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Окупанти використовують будівлі релігійних та освітніх закладів для розміщення військової техніки на окупованих територіях

Противник продовжує використовувати будівлі та території релігійних організацій, закладів освіти та охорони здоров'я для розміщення військовослужбовців, військової техніки та обладнання вогневих позицій мінометів та артилерії на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей, повідомляє Генеральний штаб.

"На тимчасово окупованій території Донецької області залишаються напруженими взаємини між мобілізованими військовослужбовцями та окупантами з території чеченської республіки. Так, чергова сутичка в місті Макіївка Донецької області призвела до поранення 3 осіб", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у суботу.

Також було підтверджено ураження ЗС України зосередження противника у Запорізькій області 10 листопада. Внаслідок цього було поранено понад 100 окупантів, інформація про кількість загиблих уточнюється.

Минулої доби українська авіація завдала 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а також 3 позиції ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Минулої доби українці збили 1 БПЛА "Орлан". Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 інші важливі військові об'єкти окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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