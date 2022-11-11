Події

13:22 11.11.2022

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула 7 людей - К.Тимошенко

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Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула 7 людей - К.Тимошенко

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула семи людей, одна людина померла в лікарні, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Миколаїв. На жаль, у лікарні померла ще одна людина внаслідок сьогоднішнього обстрілу багатоповерхівки. Наразі кількість жертв сягнула семи людей. Тіла шести загиблих були деблоковано з-під завалів силами рятувальників ДСНС", - написав він у телеграм-каналі.

 

Теги: #жертви #миколаїв

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