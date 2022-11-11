СБУ встановила особу російського генерала, що координував ДРГ на сході України

Служба безпеки України встановила особу генерала російського спецназу, що координував ворожі ДРГ на східному фронті, й повідомила йому про підозру, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітрянодесантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України", - йдеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю в телеграм-каналі.

За інформацією СБУ, у складі окупаційного угруповання російський генерал організовує підготовку та координує діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на донецькому напрямку. Зокрема, під його керівництвом ворожі ДРГ намагаються прориватися через лінію фронту для вчинення диверсій проти українських військ і об'єктів критичної інфраструктури.

"Встановлено, що зловмисником є "герой Росії", генерал-майор Росії з позивним "Сторож", який іще в 2014 році був "відряджений" до складу терористичної організації "ДНР", - уточнюється в повідомленні.

В українській спецслужбі зазначають, що саме ця людина командувала ворожими ДРГ під час захоплення Слов'янська угрупованням "Стрєлкова" та їхніми подальшими діями проти українських військ.

Згідно з повідомленням, на початку повномасштабного вторгнення генерал російського спецназу отримав завдання з Москви організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ РФ і учасники терористичних угрупувань "ДНР".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському генералу про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.