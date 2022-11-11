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07:04 11.11.2022

ЗС України відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів, по позиціях ворога завдано 33 удари

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ЗС України відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів, по позиціях ворога завдано 33 удари

Минулої доби українські військові відбили атаку російських окупантів у районі 14 населених пунктів Донбасу. Авіація, ракетні та артилерійські війська ЗСУ завдали 33 ударів по позиціях та об'єктах противника, повідомили у Генштабі.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області", - йдеться у зведенні Генштабу на фейсбук-сторінці у п'ятницю вранці.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогові 10 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Минулої доби Сили оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52. Воїни ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та 2 інші важливі військові об'єкти російських окупантів.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують звільнення українських земель. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.

"Російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередач, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області", - зазначили українські військові.

Крім того, у Генштабі констатували, що триває примусове виселення місцевих мешканців з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини.

"У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення", – сказано в повідомленні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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