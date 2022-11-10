Події

19:50 10.11.2022

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та стримати Сили оборони України на окремих напрямках

2 хв читати
Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території та стримати Сили оборони України на окремих напрямках

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, а також продовжують обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Водночас, ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що ударів ворога зазнали райони населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

У Генштабі наголошують, що на волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів, в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області;

на слобожанському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Колодязне;

на куп’янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Лісна Стінка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на бахмутському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Торецьк, Нью-Йорк та Майорськ;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Новосілка, Нескучне, Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів та Степове.

На південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів безпосередньо зазнали Мусіївка, Іллінка та Новокиївка Дніпропетровської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 10.11.2022
Генштаб ЗСУ: Окупанти продовжують підготовку мобілізованих росіян до відправлення в Україну

Генштаб ЗСУ: Окупанти продовжують підготовку мобілізованих росіян до відправлення в Україну

13:09 10.11.2022
Найбільш складною залишається ситуація в Донецькому операційному районі – Генштаб ЗСУ

Найбільш складною залишається ситуація в Донецькому операційному районі – Генштаб ЗСУ

07:33 10.11.2022
Минулої доби ЗС України відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів

Минулої доби ЗС України відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів

07:17 10.11.2022
Окупанти припинили т.зв. "евакуацію" населення з Херсона

Окупанти припинили т.зв. "евакуацію" населення з Херсона

19:26 09.11.2022
Окупанти за добу завдали вісім ракетних та десять авіаударів по території України, здійснили понад чотири обстріли з РСЗВ

Окупанти за добу завдали вісім ракетних та десять авіаударів по території України, здійснили понад чотири обстріли з РСЗВ

19:08 09.11.2022
Генштаб ЗСУ: Окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі із Сєвєродонецька

Генштаб ЗСУ: Окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі із Сєвєродонецька

19:04 09.11.2022
Мобілізовані громадяни РФ бачать відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації

Мобілізовані громадяни РФ бачать відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації

07:27 09.11.2022
За добу українські сили оборони збили дев’ять БПЛА

За добу українські сили оборони збили дев’ять БПЛА

07:15 09.11.2022
У Білорусі посилили заходи щодо виявлення громадян із проукраїнською позицією, а також створюються підрозділи операторів ударних БПЛА

У Білорусі посилили заходи щодо виявлення громадян із проукраїнською позицією, а також створюються підрозділи операторів ударних БПЛА

07:10 09.11.2022
ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 14 населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 14 населених пунктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Великої Британії: Ми направимо Україні ще 1 тис. ракет "земля-повітря" і зимові комплекти

Усе озброєння, яке перетинає український кордон, перебуває під пильним контролем уряду України та країн-партнерів - МЗС

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії оборонну підтримку України та допомогу з проходженням зимового періоду

Із 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонському напрямку 41 населений пункт - Залужний

Підрозділи ЗСУ просунулися на деяких напрямках на Луганщині на відстань до 2 км – Генштаб

ОСТАННЄ

Харківщина отримала від міжнародних партнерів автомобілі для надання виїзної акушерсько-гінекологічної допомоги

У Балаклії відновлюють центральну лікарню, розграбовану та пошкоджену окупантами

На території Київської області заборонено використання гірлянд і світлових декорацій

Кулеба зустрівся з главою МЗС Філіппін, анонсував відкриття посольства України в Манілі

Іран продовжує збільшувати запаси збагаченого до 60% урану

Прем'єр Великої Британії: Ми направимо Україні ще 1 тис. ракет "земля-повітря" і зимові комплекти

Окупанти готують фортифікації на окупованій території Запорізької області, намагаються змусити до цього місцевих жителів - Генштаб

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по окупантах, уражено 7 районів зосередження противника, а також 1 позицію засобів ППО ворога - Генштаб ЗСУ

У ЄС готують рішення про відмову у візах за закордонними паспортами РФ, виданими в окупованих українських областях

Голова Миколаївської ОВА закликав громадян не поспішати повертатися в деокуповані населені пункти до завершення стабілізаційних заходів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА