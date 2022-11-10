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19:12 10.11.2022

Генштаб ЗСУ: Окупанти продовжують підготовку мобілізованих росіян до відправлення в Україну

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Генштаб ЗСУ: Окупанти продовжують підготовку мобілізованих росіян до відправлення в Україну

Російські окупанти продовжують підготовку мобілізованих громадян РФ до відправлення в Україну, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в четвер.

"Триває підготовка мобілізованих у військових навчальних закладах на території Російської Федерації. Так, за наявною інформацією, очікується відправка чергової партії зазначеної категорії осіб у другій декаді листопада зі Смоленська", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що ця група проходила підготовку на базі військової академії протиповітряної оборони збройних сил РФ.

Крім того, в Генштабі ЗСУ зазначають, що для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук і затримка військовослужбовців, які відступили з харківського напрямку.

"Як особливість, відзначається відправка груп загарбників без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї - їх обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій", - підсумували в Генштабі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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