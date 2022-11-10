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12:41 10.11.2022

У Білорусі проводять заходи щодо підготовки та прийому російських мобілізованих - Генштаб ЗСУ

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У Білорусі проводять заходи щодо підготовки та прийому російських мобілізованих - Генштаб ЗСУ

Силові відомства та органи місцевого самоврядування Білорусі проводять заходи щодо підготовки та прийому російського військового контингенту з числа мобілізованих на території РФ осіб, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"На території Республіки Білорусь продовжуються заходи розгортання регіонального угруповання військ так званої союзної держави, яке може діяти у Волинському та Поліському оперативному районах. Відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування Республіки Білорусь проводяться заходи щодо підготовки та прийому російського військового контингенту з числа мобілізованих осіб", - сказав Громов на брифінгу в Military Media Center у четвер.

За його словами, наразі триває уточнення місць для розміщення особового складу.

Громов додав, що, незважаючи на публічні заяви Кремля, у країні-агресорі продовжуються заходи прихованої мобілізації.

"У деяких регіонах РФ співробітники військових комісаріатів роздають повістки чоловікам, пропонуючи прибути до комісаріату для уточнення персональних даних. Підприємства зобов'язують формувати мобілізаційний резерв", - розповів він.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр, у свою чергу, повідомила, що станом на першу декаду листопада у РФ призвано понад 270 тис. осіб із 300 тис. запланованих.

Теги: #білорусь #мобілізовані

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