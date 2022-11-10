Події

07:33 10.11.2022

Минулої доби ЗС України відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів

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Минулої доби ЗС України відбили атаки окупантів у районах 12 населених пунктів

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області, - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому в четвер уранці.

Крім цього, завдав 11 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали райони понад 30 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та застосування ударних БПЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гасичівка Чернігівської області та Попівка, Петрушівка, Миропілля, Запсілля, Нова Гута, Нововасилівка і Старікове Сумської області;

на слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Григорівка, Колодязне, Стрілеча, Вовчанськ, Огірцеве та Тернова;

на куп’янському та лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Площанка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Спірне, Білогорівка, Макіївка, Невське та Кислівка;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Яковлівка, Майорськ, Зеленопілля та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Красногорівка та Веселе;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Велика Новосілка, Павлівка, Гуляйпільське, Времівка, Залізничне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Малі Щербаки та Полтавка;

На південнобузькому напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Правдине, Мирне, Тернові Поди, Сухий Ставок, Золота Балка та Марганець. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 15 вильотів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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