Окупанти припинили т.зв. "евакуацію" населення з Херсона

Російські окупанти припинили т.зв. "евакуацію" цивільного населення з тимчасово окупованого Херсона через відсутність охочих, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"За уточненою інформацією, з Херсона припинено так звану евакуацію населення через відсутність охочих. У місті окупаційна влада припинила видачу заробітної плати та соціальних виплат", - сказано у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

Також відомо, що до органів внутрішніх справ РФ у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження про набір 1000 кандидатів для служби на тимчасово окупованих територіях України.

"Одночасно на хімічних підприємствах міста триває робота щодо додаткового збору коштів для підтримки регіонального підрозділу. Це викликає обурення працівників, у яких і без цього щомісяця вираховуються кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України", - наголошується в повідомленні.

Окупанти передали під військовий шпиталь цивільну лікарню на тимчасово окупованій території АР Крим у місті Джанкой. Зазначається, що у шпиталі перебуває до 800 поранених окупантів.

Минулої доби Авіація Сил оборони України завдала по противнику 6 ударів. Під ураження потрапили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а також 4 позиції засобів ворожої протиповітряної оборони. Також минулої доби ЗСУ на різних напрямках збили 5 БПЛА "Шахед" та 3 "Орлани".

Минулої доби воїни українських ракетних військ та артилерії вразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, боєприпаси та інші важливі військові об'єкти противника.