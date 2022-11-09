Генштаб ЗСУ: Окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі із Сєвєродонецька

Російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі з тимчасово окупованого Сєвєродонецька (Луганська обл.) під прикриттям та у супроводі представників окупаційних "органів держбезпеки", повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у середу.

"Із міста Сєвєродонецька Луганської області російські окупанти вивозять награбоване майно та викрадені автомобілі. Мародерство відбувається під прикриттям та у супроводі представників окупаційних так званих органів державної безпеки", - йдеться у повідомленні.