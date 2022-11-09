Мобілізовані громадяни РФ бачать відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації

Морально-психологічний стан мобілізованих громадян РФ, які проходять військову підготовку в Курській та Брянській областях, погіршується через невідповідність картинки, яку малює російська пропаганда, і реальною ситуацією, що відбувається в армії країни-агресора, повідомляє Генштаб ЗСУ в середу.

"У мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдських умов перебування та відсутності обіцяних виплат", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області (Білорусь), видано застарілі зброю та майно – металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя.

"Окрім цього, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74 у неробочому стані через погані умови зберігання", - підсумували в Генштабі.