Події

07:27 09.11.2022

За добу українські сили оборони збили дев’ять БПЛА

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За добу українські сили оборони збили дев’ять БПЛА

За добу українські сили оборони збили 9 безпілотних летальних апаратів (БПЛА), а також підтверджено ураження російських підрозділів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

"За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 БпЛА "Ланцет" та 4 - "Орлан". А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів", - сказано в ранковому зведенні в середу.

Також за уточненою інформацією підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

"6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів", - сказано у зведенні.

Тим часом, Повітряні сили України минулої доби завдали по ворогові 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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