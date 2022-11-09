У Білорусі посилили заходи щодо виявлення громадян із проукраїнською позицією, а також створюються підрозділи операторів ударних БПЛА

У Білорусі посилили заходи щодо виявлення громадян із проукраїнською позицією, а також створюються підрозділи операторів ударних безпілотних літальних апаратів, повідомляє Генеральний штаб України.

"Правоохоронні органи республіки Білорусь посилили заходи щодо пошуку, виявлення та затримання громадян із проукраїнською позицією або критикують владу або так звану спеціальну військову операцію російської федерації в Україні", - йдеться в ранковому зведенні в середу.

Також повідомляється, що у складі прикордонних військ республіки Білорусь утворюються підрозділи операторів ударних БПЛА.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На території Білорусі триває формування російсько-білоруського угруповання військ.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки білорусь у якості "братської" допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил російської федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування", - зазначили у штабі.