Оприлюднено тексти законопроєктів про затвердження указів президента про продовження дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації

Тексти законопроєктів про затвердження указів президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Як зазначається в пояснювальних записках до законопроєктів, президент своїми указами №№757 і 758 пролонгує дію воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року на 90 діб і з цього ж числа і на такий самий строк подовжує проведення загальної мобілізації.

Як повідомлялося, Зеленський зареєстрував у вівторок у Верховній Раді законопроєкти (№№8189 і 8190) про затвердження його указів про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення мобілізації.

Верховна Рада 15 серпня продовжила дію воєнного стану та строки проведення мобілізації в Україні на 90 діб – до 23 листопада.

Зеленський підписав укази №64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні" та №69/2022 "Про загальну мобілізацію" 24 лютого. Того самого дня Верховна Рада їх затвердила.

Глава держави цього року вже тричі продовжував дію воєнного стану і строки проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.