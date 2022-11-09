Події

07:02 09.11.2022

Оприлюднено тексти законопроєктів про затвердження указів президента про продовження дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації

1 хв читати
Оприлюднено тексти законопроєктів про затвердження указів президента про продовження дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації

Тексти законопроєктів про затвердження указів президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану і строку проведення загальної мобілізації оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Як зазначається в пояснювальних записках до законопроєктів, президент своїми указами №№757 і 758 пролонгує дію воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року на 90 діб і з цього ж числа і на такий самий строк подовжує проведення загальної мобілізації.

Як повідомлялося, Зеленський зареєстрував у вівторок у Верховній Раді законопроєкти (№№8189 і 8190) про затвердження його указів про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення мобілізації.

Верховна Рада 15 серпня продовжила дію воєнного стану та строки проведення мобілізації в Україні на 90 діб – до 23 листопада.

Зеленський підписав укази №64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні" та №69/2022 "Про загальну мобілізацію" 24 лютого. Того самого дня Верховна Рада їх затвердила.

Глава держави цього року вже тричі продовжував дію воєнного стану і строки проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.

Теги: #рада #укази #затвердження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 04.11.2022
ВР відклала розгляд законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему - нардеп Железняк

ВР відклала розгляд законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему - нардеп Железняк

15:03 03.11.2022
Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

Верховна Рада має намір дозволити військовим йти в оплачувану відпустку під час війни без пояснення причин

14:28 03.11.2022
Верховна Рада ухвалила бюджет-2023

Верховна Рада ухвалила бюджет-2023

13:49 03.11.2022
Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

Верховна Рада позбавила мандатів Рабіновича та Васильковського

13:25 03.11.2022
На сайті ВР розмістили проєкт постанови про відставку глави Мінрегіону Чернишова

На сайті ВР розмістили проєкт постанови про відставку глави Мінрегіону Чернишова

19:24 02.11.2022
Кабмін пропонує Раді ратифікувати Угоду про повітряне сполучення з Ісландією

Кабмін пропонує Раді ратифікувати Угоду про повітряне сполучення з Ісландією

11:13 02.11.2022
ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

10:10 02.11.2022
В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

12:51 28.10.2022
Верховній Раді пропонують позбавити мандатів Рабіновича та Васильковського

Верховній Раді пропонують позбавити мандатів Рабіновича та Васильковського

10:23 28.10.2022
Виступ нардепа Гончаренка у парламенті Косова був його особистою ініціативою – пресслужба апарату ВР

Виступ нардепа Гончаренка у парламенті Косова був його особистою ініціативою – пресслужба апарату ВР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Звільнення від ПДВ і мита імпорту енергообладнання спростить його постачання в Україну

Україна працює над розширенням зернової ініціативи

Чітко розуміємо, що в планах у ворога на Херсоні, тому діємо відповідно

Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль

Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ – голова УТГ

ОСТАННЄ

На Донеччині окупанти за добу вбили ще трьох мирних жителів та поранили 11 людей

Республіканці лідирують на виборах до Палати представників США

Заступники міністрів оборони США та Великої Британії домовилися, що продовжать допомагати Україні

Російські війська за вівторок обстріляли два райони Миколаєва, є пошкодження

Байден привітав кандидатів від демократів, які забезпечили собі місця у Конгресі

У МИКОЛАЄВІ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Байден ухвалить рішення про участь у президентських перегонах 2024 року незалежно від підсумків проміжних виборів до Конгресу

Мешканцю Сєвєродонецька загрожує до восьми років позбавлення волі за підтримку російської агресії

За добу на півдні було знищено 55 окупантів, 17 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Єрмак: Питання повернення українських дітей назад до України треба порушувати на таких майданчиках, як саміт G20

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА