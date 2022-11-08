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21:41 08.11.2022

Війська РФ у вівторок обстріляли п’ять ОТГ на Сумщині, одне із сіл залишилося без світла

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Війська РФ у вівторок обстріляли п’ять ОТГ на Сумщині, одне із сіл залишилося без світла

Російські війська у вівторок обстріляли 5 ОТГ на Сумщині, одне із сіл Білопільської громади залишилося без світла, повідомив голова обладміністрації Дмитро Живицький.

"За сьогодні ворог направив на прикордоння 59 мін і снарядів. Під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади", - написав він у телеграм-каналі.

Так, о 10.20 на одне з прикордонних сіл Краснопільської громади ворог скинув вибухівку з безпілотника. А по другому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили з самохідної артустановки (2 прильоти) та мінометів (14 прильотів). Без руйнувань.

Великописарівську громаду ворог обстрілював із мінометів. Було 3 вибухи на цій території. Без руйнувань.

По Зноб-Новгородській громаді росіяни також стріляли з мінометів (8 прильотів). Без руйнувань.

У Білопільській громаді росіяни задіяли артилерію. Було 20 вибухів на околицях прикордонного села. Пошкоджено електроопори. Село без світла – працює аварійна бригада.

А по Миропільській ОТГ ворог стріляв із мінометів (11 "прильотів"). Без руйнувань.

 

 

 

Теги: #руйнування #обстріли #сумська_область

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