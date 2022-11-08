Події

20:29 08.11.2022

У Харківській області вже працює понад 400 котелень

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У Харківській області вже працює понад 400 котелень

У Харківській області вже запущено понад три чверті котелень, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Вже працюють 402 – це 76,4% усіх котелень Харківщини", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі. Говорячи про деокуповані території, він зазначив, що у Вовчанську окупанти перекрили газопостачання 17 котелень.

"Тому працюємо над альтернативними джерелами, забезпечуємо мешканцям евакуацію", – написав Синєгубов.

У Куп'янську ситуація краща, там уже відновлено газопостачання, тривають роботи з відновлення електропостачання та запуску котелень. В Ізюмі у роботі 35% котелень, у Балаклії – 83,3%.

"Загалом на деокупованих територіях електропостачання було відновлено близько 80%, газопостачання - на 70%. Роботи тривають", - підсумував Синєгубов.

 

 

 

Теги: #котельна #харківська_область

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