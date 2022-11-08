Окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури на Херсонщині, демонтують обладнання і вежі мобільного зв'язку в регіоні - Генштаб

Російські окупанти продовжують мародерствувати та знищувати цивільну інфраструктуру на тимчасово зайнятій ними території Херсонської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

"Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, 7 листопада через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в регіоні також триває демонтаж і вивезення обладнання і веж мобільного зв'язку українських операторів.

"У районі міста Берислав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання", - зазначили в Генштабі.

При цьому там додали, що на тимчасово окупованій території Запорізької області (в Мелітопольському та Михайлівському районах) загарбники примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. "Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують переселенням", - підсумували у відомстві.