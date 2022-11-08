Події

19:09 08.11.2022

Окупанти за добу завдали три ракетні та десять авіаударів по території України

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Окупанти за добу завдали три ракетні та десять авіаударів по території України

Російські окупанти завдали 3 ракетні та 10 авіаційних ударів по території України за поточну добу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наголошується, що від зазначених ударів постраждали населені пункти у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що ворог обстрілює підрозділи Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання кордонів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

"Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Противник завдав 3 ракетні та 10 авіаційних ударів", - зазначають у Генштабі.

Там повідомляють, що на волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Дворічна, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Соснівка, Стариця Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вишневе, КУп’янськ, Крохмальне і Кислівка Харківської області; Греківка, М’ясожарівка, Макіївка і Невське на Луганщині та Лиман, Терни, Торське і Ямполівка Донецької області;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та РСЗВ в районах населених пунктів Андріївка, БАхмут, БАхмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне, Роздолівка, Соледар, Яковлівка Донецької області;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне, Первомайське Донецької області;

на новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Пречистівка Донецької області;

на запорізькому напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Варварівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Новоданилівка, Ольгівське, Степове, Темирівка, Успенівка, Чарівне Запорізької області.

На південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі: Благодатне, Нова Кам’янка, Сухий Ставок Херсонської області; Василівка, Кобзарці, Широке Миколаївської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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