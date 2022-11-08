Події

19:00 08.11.2022

Генштаб ЗС України: Українська авіація завдала 16 ударів по окупантам, уражено чотири пункти управління, вісім районів зосередження сил ворога та чотири позиції засобів ППО

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Генштаб ЗС України: Українська авіація завдала 16 ударів по окупантам, уражено чотири пункти управління, вісім районів зосередження сил ворога та чотири позиції засобів ППО

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 16 ударів по російським окупантам, повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

"Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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