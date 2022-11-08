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14:39 08.11.2022

Повернення Росії до СКЦ за зерновою угодою призвело до скорочення кількості перевірок учетверо – заступник міністра інфраструктури

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Після повернення представників Росії до Спільного координаційного центру (СКЦ) Зернової угоди черги на інспекцію суден знову зросли, зазначив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

"Спільні інспекції відновилися. Усі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але вони заплановані зараз у середньому лише 12 на день, з яких фактично завершується вісім-дев’ять. Водночас необхідність – 25-30 на добу. Коли 30-31 жовтня Туреччина та ООН проводили самостійну інспекцію, одного дня вони пропустили 46 суден, другого – 39. Ми продовжуємо спілкуватися з партнерами щодо збільшення кількості інспекцій", - заявив він в інтерв’ю Liga.

За словами Васькова, станом на 7 листопада на дозвіл на вхід до українських портів очікували 88 суден, а 18 завантажених суден готувалися до інспекції в турецьких територіальних водах.

"За три місяці роботи коридору ми відправили світу 10,1 млн тонн зернових із портів "Великої Одеси". Це значний показник у масштабах світу. Тому наше завдання – нарощувати цей обсяг. За підсумками жовтня експортували 4,2 млн тонн", - повідомив заступником міністра.

Він також зазначив, що є можливість перейти на роботу СКЦ без участі Росії, проте це матиме певні складнощі для ринку, зокрема зростання вартості фрахту суден, страхування тощо.

"П’ять днів невизначеності призвели до того, що страхові компанії змінили свою поведінку, деякі відмовилися страхувати без поновлення чотиристоронньої участі, збільшилися фрахтові ставки. Судноплавний ринок дуже чутливий до питань безпеки. Формат за участю всіх сторін, де зобов’язуються не атакувати судна та інфраструктуру, залучені для експорту зерна, для світових гравців видається найнадійнішим", - зазначив заступник міністра.

Водночас, за словами Васькова, також є варіант додаткових фінансових гарантій перевізникам з боку уряду України у разі, якщо РФ вийде з угоди.

"Практично такий варіант уже був двічі втілений: для авіакомпаній з гарантіями покриття у разі негативних наслідків у лютому та покриття щодо Дунайських портів, якщо якесь цивільне судно буде уражено. Теоретично це можна поширити і на морські порти, якщо потрібно буде розглядати інші варіанти", - заявив він.

За словами заступника міністра, відкриття морпорту "Миколаїв" для експорту зернових та добрив – гуманітарне питання, в якому Мінінфраструктури розраховує на підтримку ООН.

Водночас щодо розширення номенклатури вантажів тут, на думку Васькова, важлива позиція Туреччини, яка також зацікавлена у зростанні судноплавства в Чорному морі.

Джерело: https://biz.liga.net/ru/all/transport/interview/rf-vernulas-i-eksport-zerna-iz-ukrainy-ruhnul-chto-s-zernovym-koridorom-yuriy-vaskov

Теги: #зерно #оон

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