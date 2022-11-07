Події

19:20 07.11.2022

Ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки завдано за добу

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Ударів по восьми місцях скупчення окупантів та їхньої техніки завдано за добу

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по позиціях російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій у понеділок на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

"Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25", - йдеться у зведенні.

Крім того, військовослужбовці українських ракетних військ та артилерії за цю добу вразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, а також склад їхніх боєприпасів.

За уточненою інформацією, у ніч на 6 листопада поточного року у місті Гола Пристань Херсонської області знищено запаси палива окупантів, розповіли у Генштабі ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках", - повідомляється у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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