Російська агресія завдала екосистемі України не менше 1,35 трлн грн збитків – Рахункова палата

Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну вже завдало екології країни понад 1,35 трлн грн збитків, призвело до низки проблем для навколишнього середовища в Європі та в перспективі загрожує ще більшими наслідками для всього світу, повідомляється на Facebook-сторінці Рахункової палати.

"У результаті дій країни-терориста навколишньому середовищу України вже завдано збитків на суму понад 1,35 трлн. Але, як стверджують екологи, навіть ця шалена сума не відображає реальної картини. Війна загрожує не лише навколишньому середовищу України, а вже призвела до низки проблем для навколишнього середовища в Європі та у перспективі загрожує ще більшими наслідками", - наголосило відомство в соцмережі.

За його даними, від російської агресії в Україні вже постраждали 3 млн га лісів, що становить майже третину лісового фонду країни.

Крім того, через лісові пожежі, від горіння нафтопродуктів та займання промислових об'єктів у повітря щодня потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн, тоді як у 2020 та 2021 роках вони становили близько 2,2 млн тонн на рік.

"Росія перетворила наші родючі чорноземи на найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України вимагатиме розмінування, на що знадобиться не менше 10 років. Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і вдаються до ядерного шантажу на окупованій Запорізькій АЕС. Увесь світ має об’єднатися та допомогти нам зупинити та покарати російських терористів, оцінити збитки та відновити втрачене!", - констатувало відомство в повідомленні.