Події

07:48 07.11.2022

Сили оборони України відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів Донецької та Луганської області

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Сили оборони України відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів Донецької та Луганської області

Сили оборони України відбили ворожі атаки в районах восьми населених пунктів Донецької та Луганської області, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Стукалівка, Попівка і Ворожба Сумської області. Окрім того окупанти задіяли ударні БпЛА;

на слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча;

на куп’янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Серебрянка, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка, Спірне та Верхньокам’янське;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Часів Яр, Кліщіївка та Зеленопілля;

на авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Опитне;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Ольгівське, Дорожнянка, Новопіль, Щербаки, Новоданилівка, Времівка та Павлівка;

На південнобузькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Благодатне, Давидів Брід, Дудчани, Мирне, Нова Кам’янка та Правдине. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БпЛА. Здійснив понад 20 вильотів.

Водночас противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках і намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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