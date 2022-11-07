Окупанти для свідчень катують цивільних осіб у Херсонській області, порушуючи закони та звичаї війни

Російські окупанти задля свідчень катують цивільних осіб у Херсонській області, порушуючи закони та звичаї війни, повідомляє Генеральний штаб України.

"Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни щодо цивільного населення. У населеному пункті Каховка Херсонської області продовжуються пошуки диверсійних груп і коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами вибивають свідчення", - йдеться у повідомленні.

Також аналогічні заходи відбуваються у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве, зокрема, проведення масових обшуків, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку.

А тим часом у Херсоні окупанти, переодягнені у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян і зміцнюють усередині позиції для ведення вуличних боїв. Водночас, російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріали на тему нібито знищення мирного населення Силами оборони України.