Події

19:45 06.11.2022

Окупанти нанесли три ракетні та три авіаудари по Україні за добу

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Окупанти нанесли три ракетні та три авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали три ракетні та три авіаційні удари по території України, здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ у неділю.

Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей. "Ворог здійснює обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення… Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - наголошується у зведенні.

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Ворожба, Середина Буда та Бунякине Сумської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Невське, Білогорівка та Площанка;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка та Опитне;

на авдіївському напрямку – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське;

на новопавлівському та запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка, Новомихайлівка та Гуляйполе.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, Правдине, Шевченкове, Кобзарці, Білогірка, Мала Сейдеминуха, Нова Кам’янка, Велика Олександрівка та Новокиївка. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 65 вильотів.

"Республіка Білорусь далі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, приймає та розміщує російських військовослужбовців, надає полігони для підготовки. Зберігається загроза завдання противником ударів і ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь", - повідомили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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