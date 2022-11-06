Російські окупанти знищують катери мешканців Херсонської області та виганяють мешканців Берислава з будинків

Російські окупанти масово знищують приватні катери на берегах Дніпра на Херсонщині, повідомляється в оперативній інформації на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ.

"Двигуни та інше майно з плавзасобів присвоюють окупанти. Після затоплення цивільних суден частина пального потрапила до дельти річки та безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський", - йдеться у повідомленні.

Також тривають заходи насильницької евакуації населення з тимчасово окупованих територій, зокрема м.Берислав. "У населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливу руйнацію Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", - розповіли в Генштабі.