Сили оборони завдали 27 ударів по скупченню окупантів та їхньої техніки за добу

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 18 ударів по позиціях російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ у неділю.

"Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БПЛА", - йдеться у зведенні.

Крім того, підрозділи українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів російських окупантів.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні в Херсонській області. Так, у населеному пункті Каховка, завдано удару по будівлі, де перебувало до 200 військовослужбовців противника. Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи. В районі населеного пункту Раденськ знищено велику колону бойової техніки. Втрати противника уточнюються", - йдеться у зведенні.

Водночас, повідомляється, що окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, ведуть наступальні дії на бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках.